Eiskalte Abrechnung: Pocher teilt im TV schonungslos gegen Amira aus

Für so eine Situation brauche man Galgenhumor. Er habe schon einmal eine Scheidung mit Kindern erlebt und habe gedacht, das brauche man kein zweites Mal "und dann kommt es immer wesentlich schneller und unverhoffter als man gedacht hat."

Ludowig kam auch darauf zu sprechen, dass behauptet wurde, die Trennung sei von Amira ausgegangen und dass es Schlagzeilen gegeben habe, Amira hätte Oliver betrogen. Daraufhin meinte Pocher kryptisch, dass gewisse Sachen jetzt mehr Sinn für ihn ergeben würden. Er deutete an, dass er noch an der Beziehung habe arbeiten wollen, doch Amira hatte offenbar schon abgeschlossen. Mögliche Beweise wolle er keine liefern, sagte er in Bezug auf Amiras vermeintliche Untreue. Amira könne weiterhin ihr Narrativ erzählen - "kommen andere, wie Donald Trump, ja auch damit durch", so Pocher.

Im Interesse der Kinder versuche er, sich relativ normal zu verhalten, wenn es darum geht, sich mit Amira abzusprechen, behauptete er. Bei Amira sehe er das "eher schwieriger." Pocher stichelte weiter, dass seiner Noch-Ehefrau "die emotionale Reife" fehlen würde, um sich nach der Trennung im Sinne ihrer gemeinsamen Kinder ihm gegenüber normal zu verhalten.