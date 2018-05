Roseanne: Ein Skandal, der Amerika spaltet

Als die Conners im März nach über 20 Jahren Abwesenheit wieder auf der Mattscheibe auftauchten, war das größte TV-Comeback des Jahres in Amerika perfekt. 18 Millionen schalteten ein, um zu sehen, was aus der schnoddrigen, weißen Unterschichten-Familie aus Illinois geworden ist. Dank der Hauptdarsteller Roseanne Barr und John Goodman hatte die Sitcom es in den 90er Jahren zum Quoten-Hit gebracht. Der Neuauflage wurde eine goldene Zukunft prophezeit.