Rose McGowan attackiert Natalie Portman wegen Oscar-Kleid

"Ekel" vor Natalie Portman, dem "Problem"

Auf Facebook schreibt McGowan nun, Portman habe "die Art von Protest gemacht, die von den Mainstream-Medien begeisterte Kritiken erhalten", würde sich aber nicht wirklich für die feministische Bewegung Hollywoods interessieren. "Ich hebe dich hervor, weil du die neueste in einer langen Reihe von Schauspielerinnen bist, die die Rolle einer Frau spielen, die sich um andere Frauen kümmert. Schauspielerinnen, die angeblich für Frauen stehen, aber in Wirklichkeit gar nicht viel tun", erklärte McGowan. Weiters fügte die 46-Jährige hinzu, dass Portmans Aktivismus "zutiefst beleidigend" für diejenigen sei, "die die Arbeit tatsächlich machen". Sie schreibe "nicht aus Bitterkeit, sondern aus Ekel" über die Hollywoodschauspielerin, weil Portman das Problem, will heißen schiere Lippenbekenntnisse bar jeder tatsächlichen Handlung, verkörpere.