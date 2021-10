Romy Schneiders Tochter über den Tod: "Schmerz wird nie verschwinden"

Biasini war erst knapp fünf Jahre alt, als ihre berühmte Mutter im Mai 1982 starb. Heute ist sie selbst Schauspielerin. Biasinis Buch "Die Schönheit des Himmels", in dem sie einen Brief an ihre eigene Tochter schreibt, soll im deutschsprachigen Raum am 25. Oktober auf den Markt kommen.