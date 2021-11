Rod Stewart und Elton John: Die Fehde zwischen den beiden Musik-Giganten

Teilweise liege das auch daran, dass John das Trinken aufgegeben habe. "Das war beinahe wie eine Verbindung damals." Er nehme weiterhin gerne abends seinen Drink zu sich, während John trocken bleibe, so Stewart weiter.

Die Chancen für eine Zusammenarbeit mit Elton John schätzt Rod Stewart auch als sehr gering ein. Eher werde Schottland Fußball-Weltmeister, so der Sänger, der kürzlich sein neues Album "The Tears Of Hercules" herausbrachte.