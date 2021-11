Film über Politikerin Golda Meir: Helen Mirren kaum wiederzuerkennen

In ihrer Karriere spielte Oscarpreisträgerin Helen Mirren bereits einige große historische Figuren, darunter die britischen Königinnen Charlotte, Elizabeth I, Elizabeth II sowie die russische Kaiserin Katharina die Große. Nun stellt sich die 76-Jährige erneut einer schauspielerischen Herausforderung und schlüpft in die Rolle der legendären israelischen Premierministerin Golda Meir. Auf einem Bild, welches unter anderem Regisseur Guy Nattiv zur Lebensverfilmung in den sozialen Netzwerken teilte, ist die preisgekrönte Schauspielerin kaum wiederzuerkennen. Es lässt sich vermuten, dass Miren für diese Rolle erneut viele Preise erhalten wird.

Dramatisches Leben

Die Handlung des Filmes wird sich auf die dramatische Krise rund um den Yom-Kippur-Krieg konzentrieren. Für ihren resoluten Regierungsstil erhielt Golda Meir den Spitznamen „Die eiserne Lady von Israel“.