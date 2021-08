Rocco gibt Model-Debüt: Was Madonnas und Guy Ritchies Sohn sonst so treibt

Madonna und Guy Ritchie waren von 2000 bis 2008 verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn Rocco kam am 11. August 2000 zur Welt und feiert damit in Kürze seinen 21. Geburtstag. Nach der Scheidung kämpften Roccos Eltern lange Zeit um das Sorgerecht. Am Ende blieb Rocco nach der Trennung von Madonna und Ritchie bei seinem Vater in Großbritannien.