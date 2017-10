Roberto Blanco gesteht Affären mit unzähligen Frauen

Roberto Blanco ("Ein bisschen Spaß muss sein") ist während seiner ersten Ehe mit Mireille immer wieder fremdgegangen. Das hat der Schlagerstar nun in seiner Autobiografie "Von der Seele" selbst verraten, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Darin berichtet Blanco von Affären mit Fans, Tänzerinnen und Stewardessen.

"Es ist mein Leben, ich stehe zu den Sachen", sagte der 80-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in München. "Ich habe meine Frau nie in Verlegenheit gebracht mit anderen." In seiner Biografie habe er von seinem Leben berichten wollen, wie es war. "Ich will nichts verstecken."

Ex-Frau "wird das nicht wehtun"

Der Sänger glaubt nicht, dass er seine Ex-Frau mit den Passagen rund um seine Seitensprünge verletze. "Wir sind geschieden, wir sind auseinander - ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das wehtut", so Blanco unterkühlt. Das einzige, was sie sagen werde, so vermutet der Schlagersänger: "Das habe ich geahnt."

Foto: dpa/A3795 Felix Hörhager

Erst seit 2012 ist Blanco von seiner Ex-Frau, mit der er zwei erwachsene Töchter hat, geschieden. Das Verhältnis zu seiner früheren Familie ist zerrüttet. 2013 hat er Luzandra Strassburg geheiratet.