Robert Pattinson und Suki Waterhouse: Baby unterwegs?

Seit 2018 sind Model Suki Waterhouse und "Twilight"-Star Robert Pattinson liiert. Vor rund sechs Monaten sind die beiden zusammengezogen. Jetzt sorgen aktuelle Paparazzi-Fotos von dem Paar für Schlagzeilen - denn es macht ganz den Eindruck, als könnte Waterhouse schwanger sein.

Robert Pattinson: Baby mit Suki Waterhouse?

Als das Model und der "Batman"-Star am Mittwoch eine gemeinsame Wanderung in Los Angeles unternahmen, schien sich unter Waterhouses Sweatshirt ein Bäuchlein zu wölben. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos von Pattinsons Ausflug mit seiner Liebesten, auf denen es so wirkt, als könnte diese schwanger sein (zu sehen hier).

