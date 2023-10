Wenn zwei Chaoten zusammenziehen: Waterhouse über Leben mit Pattinson

Für Pattinson sei dies aber keine so große Sache gewesen. "Es fühlt sich gar nicht so verrückt an. Und ich habe großes Glück, weil er das Durcheinander und das Chaos so akzeptiert", plauderte sie aus. "Er sagt nie etwas darüber", teilte Waterhouse mit. "Er findet es irgendwie charmant. Dafür habe ich großes Glück."

Robert Pattinson soll ein Schmutzfink sein

Letzteres könnte eventuell auch daran liegen, dass Robert Pattinson selbst nicht viel Wert auf Sauberkeit legt. Über den britischen Schauspieler wurde in der Vergangenheit berichtet, er würde nicht nur übertriebene Körperhygiene verweigern, auch ein ordentlicher Haushalt ist für ihn offenbar ein Fremdwort. In einem Interview gab Pattinson zu, dass sein Apartment ziemlich dreckig sei. Da er seine Wohnung nur zum Schlafen benutze, halte er es auch nicht für wichtig, sie sauber zu halten. Das wird sich nun möglicherweise ändern, da er nun nicht mehr alleine lebt.