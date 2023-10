Alzheimer: Chris Hemsworth über große Veränderungen in seinem Leben

Im April machte Chris Hemsworth eine unerwartete Enthüllung: Der "Thor"-Star verriet, dass er in Zukunft weniger Schauspielrollen annehmen wird, nachdem er erfahren hat, dass er ein sehr hohes Risiko hat, später im Leben an Alzheimer zu erkranken. Jetzt sprach der 40-Jährige über die vielen Veränderungen in seinem Leben, die die Diagnose für ihn mit sich gebracht hat.

Chris Hemsworth über erhöhtes Alzheimer-Risiko

Der Hollywoodstar hatte die Schockdiagnose erhalten, nachdem er letztes Jahr in der Dokumentarserie "Limitless" von National Geographic einen Gentest gemacht hat. Als er erfuhr, dass er "mit acht- bis zehnmal höherer Wahrscheinlichkeit" mit Alzheimer zu kämpfen haben würde, "hat es etwas in mir ausgelöst, dass ich mir eine Auszeit nehmen wollte", hatte er im Frühjahr gegenüber Vanity Fair erzählt.

