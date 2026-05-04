Robert Geiss: Erste Beauty-OP wird zum Horror-Trip - "komme mir vor, als ob ich sterbe"

Er ist seit Jahren ein bekanntes Mitglied der deutschen Medienlandschaft und hat sich in seinem Leben als Millionär schon so manchen Luxus gegönnt. Nun wagt Robert Geiss jedoch einen Schritt auf unbekanntes Terrain. Der TV-Star hat sich für eine Schönheitsoperation entschieden - zum ersten Mal in seinem Leben.

Robert Geiss: Panik kurz vor Beauty-OP

Während Ehefrau Carmen Geiss vor diversen Eingriffen nicht zurückschreckte und sich 2025 gar einem achtstündigen Facelift unterzogen hat, geht Robert mit der bevorstehenden OP nicht ganz so entspannt um.