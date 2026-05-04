Robert Geiss: Erste Beauty-OP wird zum Horror-Trip - "komme mir vor, als ob ich sterbe"
Er ist seit Jahren ein bekanntes Mitglied der deutschen Medienlandschaft und hat sich in seinem Leben als Millionär schon so manchen Luxus gegönnt. Nun wagt Robert Geiss jedoch einen Schritt auf unbekanntes Terrain. Der TV-Star hat sich für eine Schönheitsoperation entschieden - zum ersten Mal in seinem Leben.
Robert Geiss: Panik kurz vor Beauty-OP
Während Ehefrau Carmen Geiss vor diversen Eingriffen nicht zurückschreckte und sich 2025 gar einem achtstündigen Facelift unterzogen hat, geht Robert mit der bevorstehenden OP nicht ganz so entspannt um.
Der Kölner Unternehmer unterzieht sich in der neuesten Folge, die 4. Mai um 20:15 Uhr auf RTL 2 ausgestrahlt wird, einer Lidstraffung. "Sein Augenlid war so schwer, das behindert ihn beim Sehen", erklärt seine Frau den Grund für den Eingriff.
Die Operation findet in jener Klinik statt, in der auch schon Carmen Geiss' Gesichtsstraffung vorgenommen wurde. Obwohl er von seinen Töchtern Davina und Shania begleitet wird, ist dem TV-Millionär im Vorfeld der OP mulmig zumute.
"Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war", so Geiss, dem seine Zweifel anzumerken sind. "OPs und Krankenhäuser sind für mich überhaupt nichts. Ich habe schon ein bisschen Bammel vor der Vollnarkose."
Kurz bevor es losgeht und die Schnitte in seinem Gesicht markiert werden, welche die Ärztin vornehmen will, bekommt es der 62-Jährige mit der Angst zu tun. "Ich komme mir vor, als ob ich jetzt jeden Moment sterbe", erklärt er.
Seine Frau kommentiert die Szene aus der Ferne, da sie wegen eines Geschäftstermins nicht selbst dabei sein kann. "Ich kenne meinen Mann, er ist gerade richtig nervös", erklärt sie.
Davina und Shania fiebern vor Ort mit. "Ich weiß, dass normalerweise nichts passieren kann, aber das ist schon gruselig, wenn man daneben steht und dann auf einmal die Lampen ausgehen", erzählt Davina - bevor der Anästhesist den Geiss-Töchtern versichert: "Wir passen gut auf euren Vater auf."
Die OP verläuft gut. Robert Geiss kann trotz der Sorge, die ihn vor dem Eingriff überkam, schon bald wieder Scherze machen. "Zwölf Runden Axel Schulz sehen dann so aus", stellt er nach einem Blick in den Spiegel fest, während er über die Narkose witzelt: "Ich habe auch schon mal besser geschlafen. Es hat gezwickt und gezwuckt."
In den kommenden Wochen ist Schonung angesagt. Nach drei Wochen gibt Robert Geiss ein Update. Seine Augen sind immer noch geschwollen und er braucht Augentropfen. "Aber ich bereue nichts", stellt er klar und gibt sich neugierig: "Ich bin gespannt, wie das hinterher aussieht."
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