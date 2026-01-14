Dritter Yacht-Unfall in wenigen Jahren: Robert Geiss tobt in Dubai

Eigentlich wollten sich die Geissens eine entspannte Auszeit auf ihrer Yacht "Indigo Star" gönnen. Im Hafen von Dubai kam es aber erneut zu einem Unfall. Das Schiff ist gegen eine Kaimauer gefahren. Robert Geiss machte seinem Ärger in einer Instagram-Story und auf Tiktok Luft. Er machte ein Elektronikproblem verantwortlich und schimpfte über die Techniker. Robert Geiss schimpft über Yacht-Unfall "Heute ist leider Gottes nicht unser Tag", erklärte der TV-Millionär, am späten Abend vom Deck seiner Yacht aus. "Die Indigo Star fährt nicht nur auf Sand, sondern die Indigo Star schafft es tatsächlich auch, auf die Kaimauer zu fahren."

In dem von Geiss geteilten Video ist zu sehen, wie das Schiff mit dem Bug auf aufgeschichteten Steinen im Hafenbecken aufliegt. "Wieder ein Elektronikproblem. Ich weiß nicht, wieso wir das Ganze nicht behoben bekommen." "Keine Ahnung, was die Ingenieure hier machen. Wir haben einfach nur mit Idioten zu tun", schimpfte der 61-Jährige weiter.