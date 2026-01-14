Stars

Dritter Yacht-Unfall in wenigen Jahren: Robert Geiss tobt in Dubai

Robert und Carmen Geiss posieren bei der „Starnacht Champagnernight“.
Es ist bereits der dritte Unfall, in den die Yacht der Geissens innerhalb weniger Jahre verwickelt war.
14.01.26, 09:41

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eigentlich wollten sich die Geissens eine entspannte Auszeit auf ihrer Yacht "Indigo Star" gönnen. Im Hafen von Dubai kam es aber erneut zu einem Unfall. Das Schiff ist gegen eine Kaimauer gefahren. Robert Geiss machte seinem Ärger in einer Instagram-Story und auf Tiktok Luft. Er machte ein Elektronikproblem verantwortlich und schimpfte über die Techniker.

Robert Geiss schimpft über Yacht-Unfall

"Heute ist leider Gottes nicht unser Tag", erklärte der TV-Millionär, am späten Abend vom Deck seiner Yacht aus. "Die Indigo Star fährt nicht nur auf Sand, sondern die Indigo Star schafft es tatsächlich auch, auf die Kaimauer zu fahren."

Palast in Alarmbereitschaft: Andrew und Fergie wegen kontroversen Vorhaben im Visier

In dem von Geiss geteilten Video ist zu sehen, wie das Schiff mit dem Bug auf aufgeschichteten Steinen im Hafenbecken aufliegt. "Wieder ein Elektronikproblem. Ich weiß nicht, wieso wir das Ganze nicht behoben bekommen."

"Keine Ahnung, was die Ingenieure hier machen. Wir haben einfach nur mit Idioten zu tun", schimpfte der 61-Jährige weiter. 

"Albtraum": Robert und Carmen Geiss brutal überfallen

Dritter Vorfall in wenigen Jahren

Es ist bereits der dritte Unfall, in den die Yacht verwickelt war. Im Dezember 2023 führte ein technischer Defekt dazu, dass der Kapitän die Maschinen nicht mehr abschalten konnte. Damals lief die "Indigo Star" auf Sand und konnte erst mit einsetzender Flut wieder manövriert werden.

Im März 2024 kam es dann abermals zu einem Vorfall, als der Motor ausfiel und nach einem Angelausflug Rauchwolken am Heck des Schiffes auftraten. Damals schaffte es die Yacht aber, den Hafen von Altea in Spanien zu erreichen.

Mehr zum Thema

Robert Geiss Tiktok
kurier.at, spi  | 

Kommentare