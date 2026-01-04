Hoffnung: Geissens-Einbrecher sollen verhaftet worden sein
In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni wollte das Luxuspaar Carmen und Robert Geiss in ihrer Villa in St. Tropez einen ruhigen Abend vor dem Fernseher verbringen. Doch plötzlich standen Einbrecher im Wohnzimmer und bedrohten das Ehepaar mit Pistolen und Messern.
Carmen wurde auch gewürgt und erlitt eine Schnittwunde. Der materielle Schaden beläuft sich auf 200.000 Euro.
Bisher fehlte von den Einbrechern jede Spur, doch wie Robert Geiss gegenüber der Bildzeitung berichtete, dürfte es nun Grund zur Hoffnung geben.
"Kurz vor Jahresende erreichte uns von unserer französischen Anwältin noch eine erste gute Nachricht. Sie konnte uns bestätigen, dass mehrere Täter inhaftiert wurden. Die Staatsanwaltschaft und Polizei in St. Tropez in Frankreich waren und sind weiter sehr aktiv. Die Ermittlungen werden auf Antrag eines Untersuchungsrichters fortgesetzt. Uns wurde gesagt, dass die Ermittlungen bisher sehr schwierig waren und noch andauern."
Auch für Carmen Geiss sei es "ein gutes Gefühl, zu wissen, dass sie bereits mehrere Täter gefasst haben und anscheinend noch weiter suchen. Jetzt kommt hoffentlich bald der finale Abschluss mit Anklage und Verurteilung."
Dennoch sei das Geschehene nicht so leicht, zu vergessen: "Wir wissen, dass wir am Ende Glück gehabt haben. Das war ja ein Angriff auf unser Leben, so sehen wir das mittlerweile", so Carmen.
