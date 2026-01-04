Hoffnung: Geissens-Einbrecher sollen verhaftet worden sein

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni wollte das Luxuspaar Carmen und Robert Geiss in ihrer Villa in St. Tropez einen ruhigen Abend vor dem Fernseher verbringen. Doch plötzlich standen Einbrecher im Wohnzimmer und bedrohten das Ehepaar mit Pistolen und Messern.

Carmen wurde auch gewürgt und erlitt eine Schnittwunde. Der materielle Schaden beläuft sich auf 200.000 Euro.

Bisher fehlte von den Einbrechern jede Spur, doch wie Robert Geiss gegenüber der Bildzeitung berichtete, dürfte es nun Grund zur Hoffnung geben.