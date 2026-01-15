Freddie Mercurys geheime Tochter stirbt mit 48 Jahren

Jetzt gab Bibis Familie bekannt, dass diese nach langem Kampf gegen eine seltene Krebsart verstorben ist. Bibis Witwer Thomas kontaktierte die Daily Mail und teilte mit, dass sie "friedlich nach einem langen Kampf gegen Chordom, eine seltene Form von Wirbelsäulenkrebs, verstorben ist und zwei Söhne im Alter von neun und sieben Jahren hinterlässt."

Die Daily Mail hatte zuvor berichtet, dass der Queen-Sänger die Frau "Bibi" genannt und mehrere Lieder über sie geschrieben hat.

Fast 34 Jahre nach dem Tod von Freddie Mercury sorgte die Enthüllung, dass der 1991 verstorbene Sänger eine geheime Tochter haben soll , für Schlagzeilen. Nun wird berichtet, dass diese im Alter von 48 Jahren gerstorben ist.

Die Autorin Lesley Ann Jones hatte in ihrem Enthüllungsbuch "Love, Freddie", das letzten Sommer erschien ist, erstmals über die Existenz von Mercurys geheimer Tochter berichtet.

"Freddie Mercury war und ist mein Vater", sagte diese in einem handgeschriebenen von Jones zitierten Brief. "Wir hatten von meiner Geburt an und während der letzten 15 Jahre seines Lebens eine sehr enge und liebevolle Beziehung. Er hat mich vergöttert und war mir ergeben."

Mercury soll Tochter Tagebücher anvertraut haben

Bibi zeichnete in Jones' Buch ein sehr persönliches Bild von ihrem vermeintlichen Vaters. "Er hasste diese Menschen, die nur seine ungezügelte Seite sahen. Es machte ihn schrecklich wütend, wenn Leute sich nur wegen seines Ruhms und Erfolgs für ihn interessierten und ihn nur als oberflächliche, arrogante und verrückte Persönlichkeit darstellten, während er in Wirklichkeit das ziemliche Gegenteil war", wurde sie von der Autorin zitiert.

Über die Frau war wenig bekannt, außer ihrem Alter und der Tatsache, dass sie als Ärztin in Europa arbeitete, so The Guardian im vergangenen Jahr. Bibi, in Jones' Buch nur "B" genannt, soll zudem behauptet haben, Mercury habe ihr siebzehn Tagebücher über die letzten Jahre seines Lebens anvertraut.

1991 hatte der der "Queen"-Sänger in einer schriftlichen Erklärung bekannt gegeben, dass er an AIDS erkrankt sei. Nachdem er am nächsten Morgen in ein Koma gefallen war, starb er am Abend in seinem Haus im Londoner Stadtteil Kensington im Alter von nur 45 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Sein Tod erschütterte die Musikwelt.