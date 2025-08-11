"Queen"-Star Freddie Mercury soll geheime Tochter haben: Alle Details

Er hatte eine Stimme, die über dreieinhalb Oktaven reichte und eine Bühnenpräsenz, mit der er ganze Stadien alleine in Atem hielt: Freddie Mercury, Frontmann und Kopf der Rockgruppe "Queen". Am 24. November dieses Jahres jährt sich sein Tod zum 34. Mal.

1991 hatte der Brite in einer schriftlichen Erklärung bekannt gegeben, dass er an AIDS erkrankt sei. Nachdem er am nächsten Morgen in ein Koma gefallen war, starb er am Abend in seinem Haus im Londoner Stadtteil Kensington im Alter von nur 45 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Sein Tod erschütterte die Musikwelt.

Frau behauptet, Freddie Mercury sei ihr Vater

Nun könnte eine Enthüllung ein unbekanntes Kapitel im Leben von Freddie Mercury aufschlagen, berichtet The Guardian angesichts der erhobenen Behauptung, der verstorbene Musiker habe eine geheime Tochter.

Ein demnächst erscheinendes Buch der britischen Autorin Lesley-Ann Jones erzählt von einer Frau, die nur als B bekannt ist und behauptet, die Tochter des "Queen"-Frontmanns zu sein. Heute ist sie 48 Jahre alt. Eigenen Angaben zufolge sei sie 1976 während einer Affäre mit der Frau eines engen Freundes gezeugt worden.

