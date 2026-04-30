"Tatort"-Star Jan Josef Liefers über Ketamin-Behandlung: "Alles löst sich auf"

Vorwürfe seiner Frau Anna Loos und enger Freunde hätten ihn dazu bewegt, sich in Therapie zu begeben. Liefers' Umfeld warf ihm vor, sich emotional zu entfernen, wenn er für Dreharbeiten länger weg sei. "Ich bin dann so ein Lonely Typ", so Liefers. "Was ist das mit dieser Unverbundenheit, und bin ich ein Narzisst?", seien die Fragen gewesen, die er ergründen wollte.

Der deutsche Schauspieler Jan Josef Liefers hat sich eigenen Angaben zufolge einer "Ketamin-Behandlung" unterzogen, über die er im Podcast "Hotel Matze" sprach.

Es folgten mehrere Gesprächsstunden. Dann habe er von sich aus eine Behandlung mit Ketamin vorgeschlagen, um sein Ego und eine mögliche emotionale Vermeidung zu erforschen. Er habe eine "Erfahrung machen", statt nur zu reden, so der Schauspieler. Seine Erfahrung beschrieb er im Podcast wie folgt: "Du machst eine Reise, und zwar in etwas, was du noch nie gesehen und erlebt hast. Du bist bei Bewusstsein, aber dein Körper verschwindet. Das löst sich alles auf. Du bist weg, aber noch da. Etwas ist noch da, man könnte sagen, vielleicht dein Wesen, deine Essenz, der Kern vom Kern deiner Existenz." Diese Erfahrung scheint Liefers die Augen geöffnet zu haben. Er habe während der Behandlung erkannt, dass er "in jeder Sekunde meiner Existenz mit allem verbunden" sei. In der Zeitung Bild ist von einer "Infusion (Kochsalz und ein paar Tropfen Ketamin)" die Rede.

Genaue Angaben, in welchem Rahmen er das Ketamin verabreicht bekam, machte Liefers nicht.

Esketamin s eit 2019 ist in der EU als Nasenspray für die Therapie "resistenter" Depressionen zugelassen

Seit 2019 ist in der EU das vom Anästhetikum Ketamin abgeleitete Esketamin als Nasenspray für die Therapie "resistenter" Depressionen zugelassen.

Derzeit ist die Esketamin-Therapie an hohe Anforderungen geknüpft. Dies erfolgte vor allem, um das Risiko potenziell gravierender Nebenwirkungen rund um die Anwendung (z.B. Blutdruckkrisen) unter Kontrolle zu halten. Gleichzeitig soll das Arzneimittel eben nur für Patienten und Patientinnen mit mehrfachem Nichtansprechen auf andere Therapien verwendet werden: bei akut vorliegenden mittelgradigen bis schweren depressiven Episoden, die auf mindestens zwei unterschiedliche Therapien mit Antidepressiva nicht angesprochen haben.

Ketamin wurde 1962 erstmals auf der Suche nach neuen Narkosemitteln synthetisiert, schließlich auch in der Anästhesiologie eingesetzt und auch als Droge missbraucht.

Die Entscheidung zur Verordnung muss von einem Psychiater oder einer Psychiaterin getroffen werden. Das Mittel wird vom Patienten selbst unter der direkten Aufsicht von medizinischem Fachpersonal eingenommen. Darauf folgt eine Nachbeobachtung im direkten medizinischen Umfeld.

"Wir haben mit Ketamin teils ganz erstaunliche Erfolge bei Betroffenen gehabt. Ich sehe es als wertvolle Bereicherung der therapeutischen Möglichkeiten", sagte Andreas Reif, Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinik Frankfurt 2023 der dpa. "Solche Therapien müssen aber immer eingebettet sein in eine psychiatrische Gesamtbehandlung." Sprich: Einen Drogen-Trip in Eigenregie darf man sich keinesfalls als einfache Lösung für komplexe psychische Probleme vorstellen. Im Gegenteil. Das könnte nach hinten losgehen.