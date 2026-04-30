ESC-Starter Cosmó verrät seinen Beziehungsstatus

Am 16. Mai steht Cosmó (19) mit dem Song "Tanzschein" auf der Bühne des Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle und vertritt Österreich. "Wenn die Menschen sagen, dass sie bei meinem ESC-Auftritt getanzt haben und mich und meine Musik weiterverfolgen wollen - das ist mir das Wichtigste, egal welche Platzierung ich haben werde", sagt der Künstler dazu im Ö3-"Frühstück bei mir" bei Claudia Stöckl (Sonntag, 3. Mai ab 9 Uhr auf Ö3).

Sein Ritual vor dem Auftritt ist eine Meditation mit seiner Band. Dies hat er von seiner Mutter mitbekommen, die ihn schon im Alter von sechs Jahren zur Meditation brachte. "Als Kind habe ich natürlich am Anfang nicht verstanden, warum wir ruhig sein müssen, aber die Mama war hartnäckig. (...) Ich weiß jetzt, wie wichtig es ist, wenn ich mit klaren Bildern und einer bewussten Einstellung in einen Wettbewerb gehe, auch mit Selbstsicherheit", so Cosmó.