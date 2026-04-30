ESC-Starter Cosmó verrät seinen Beziehungsstatus
Am 16. Mai steht Cosmó (19) mit dem Song "Tanzschein" auf der Bühne des Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle und vertritt Österreich. "Wenn die Menschen sagen, dass sie bei meinem ESC-Auftritt getanzt haben und mich und meine Musik weiterverfolgen wollen - das ist mir das Wichtigste, egal welche Platzierung ich haben werde", sagt der Künstler dazu im Ö3-"Frühstück bei mir" bei Claudia Stöckl (Sonntag, 3. Mai ab 9 Uhr auf Ö3).
Sein Ritual vor dem Auftritt ist eine Meditation mit seiner Band. Dies hat er von seiner Mutter mitbekommen, die ihn schon im Alter von sechs Jahren zur Meditation brachte. "Als Kind habe ich natürlich am Anfang nicht verstanden, warum wir ruhig sein müssen, aber die Mama war hartnäckig. (...) Ich weiß jetzt, wie wichtig es ist, wenn ich mit klaren Bildern und einer bewussten Einstellung in einen Wettbewerb gehe, auch mit Selbstsicherheit", so Cosmó.
Auch ein weiteres Geheimnis lüftete er: seinen Beziehungsstatus - Cosmó ist Single. "Im Alter von 16 Jahren hatten meine Freunde plötzlich alle Beziehungen. Ich war schüchtern, hab aber gedacht, dass ich es auch machen muss. Meinen ersten Kuss hatte ich mit 16 Jahren. Mittlerweile habe ich schon mehrere Beziehungen gehabt und Erfahrungen gemacht."
Er spricht auch darüber, wie Dating in der heutigen Zeit funktioniert. "In meiner Generation ist es ja verrückt, wie das Kennenlernen läuft. Wir gehen meistens gar nicht mehr aufeinander zu, um zu reden, sondern sagen eher: ,Können wir unser Instagram austauschen?", und dann passieren die ersten Konversationen online auf dem Handy, auch bei mir."
Von einer zukünftigen Partnerin würde er sich wünschen, dass sie "eine Leidenschaft hat im Leben, dann versteht sie mich besser. Warum ich bis zwei Uhr am Laptop sitze und einen Song schreibe zum Beispiel."
Kommentare