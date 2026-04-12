ESC-Nostalgie: Was ehemalige Song-Contest-Teilnehmer Cosmo raten

Im Wiener CasaNova drehte sich schon jetzt alles um den ESC (11. bis 16. Mai in Wien), denn dort fand das große „Best of Song Contest“-Radio-Wien-Konzert statt.

Von ABBA bis Conchita, von Céline Dion bis Loreen, wurden die großen Hits großer Künstler präsentiert. Durch den Abend führen Christiana Uikiza und Benny King.

Und natürlich durften da auch österreichische Teilnehmer nicht fehlen.

So waren auch Nadine Beiler, die 2011 mit „The Secret Is Love“ ihr Glück versuchte, Manuel Ortega, der 2002 mit „Say A Word“ antrat oder Thomas Forstner, der gleich zwei Mal, 1989 mit „Nur ein Lied“ und 1991 mit „Venedig im Regen“ für Österreich gesungen hat, dabei.

Auch Elisabeth Engstler die 1982 gemeinsam mit Michael Scheickl als „Mess“ mit dem Titel „Sonntag“ angetreten ist, ließ sich das nicht entgehen.