ESC-Star JJ zeigt mit seinem neuen Lied seine verletzliche Seite

Druck, Verletzlichkeit und dem Mut, weiterzugehen, davon handelt der neue Song "Ballerina" von Song-Contest-Sieger JJ. Er beschreibt darin das Spannungsfeld zwischen Stärke und Zerbrechlichkeit.

"Ballerina" erzählt von einem sehr persönlichen Thema. Der Song handelt von Selbstkritik und dem Blick auf sich selbst, besonders in schwierigen Momenten", so JJ dazu.

"In der ersten Zeile singe ich "Frontrow seats, I watched her shaking" (Ich saß in der ersten Reihe und sah, wie sie zitterte), damit betrachte ich mich selbst, so wie ich früher war. Dahinter steht der Gedanke, nicht so hart mit sich selbst zu sein und darauf zu vertrauen, dass am Ende alles gut wird."