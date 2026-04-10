ESC-Star JJ zeigt mit seinem neuen Lied seine verletzliche Seite
Druck, Verletzlichkeit und dem Mut, weiterzugehen, davon handelt der neue Song "Ballerina" von Song-Contest-Sieger JJ. Er beschreibt darin das Spannungsfeld zwischen Stärke und Zerbrechlichkeit.
"Ballerina" erzählt von einem sehr persönlichen Thema. Der Song handelt von Selbstkritik und dem Blick auf sich selbst, besonders in schwierigen Momenten", so JJ dazu.
"In der ersten Zeile singe ich "Frontrow seats, I watched her shaking" (Ich saß in der ersten Reihe und sah, wie sie zitterte), damit betrachte ich mich selbst, so wie ich früher war. Dahinter steht der Gedanke, nicht so hart mit sich selbst zu sein und darauf zu vertrauen, dass am Ende alles gut wird."
Die Ballerina würde symbolisch für Menschen, die nach außen Stärke zeigen, während sie innerlich kämpfen, stehen. Das Lied würde aber auch Wachstum und Veränderung beschreiben.
"Wir sind alle Menschen, jeder macht Fehler. Niemand ist perfekt. Am Ende geht es darum, an diesen Erfahrungen zu wachsen und gestärkt daraus hervorzugehen", so der Sänger.
Nächste Woche gibt JJ seine Konzert-Debüts: mit Band am 15.4. im Grazer Orpheum sowie am 17.4. im Loreley Saal in Wien! Beide Konzerte sind bereits restlos ausverkauft.
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