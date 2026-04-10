Public Viewing: Wo kann man beim ESC live mitfiebern?
Alle Sendetermine und Public-Viewing-Events in Österreich zum Eurovision Song Contest im Schnellüberblick.
Der 70. Eurovision Song Contest findet vom 12. bis 16. Mai in Wien statt, nachdem Kandidat JJ 2025 den ESC in Basel, Schweiz, für Österreich gewonnen hat. Die beiden Halbfinale und die große Finalshow werden in der Wiener Stadthalle veranstaltet.
Wo kann man den Songcontest schauen?
Alle drei Shows des Eurovision Song Contests werden in Österreich live im Fernsehen sowie im kostenlosen Livestream übertragen:
- 1. ESC-Halbfinale: 12. Mai 2026, 21 Uhr (live im TV auf ORF1 sowie auf ORF ON und im ORF1-Livestream auf Joyn)
- 2. ESC-Halbfinale: 14. Mai 2026, 21 Uhr (live im TV auf ORF1 sowie auf ORF ON und im ORF1-Livestream auf Joyn)
- ESC-Finale: 16. Mai 2026, 21 Uhr (Fernsehen: ORF1, Das Erste, ONE / kostenlose Livestreams von ORF, Das Erste und auf Joyn)
Wer tritt für Österreich an?
Für Österreich tritt im Finale der 19-jährige Musiker Cosmó mit dem Song "Tanzschein" an. Er ist der jüngste Kandidat der heurigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Public Viewing in Österreich
Wien
- Eurovision Village, Rathausplatz: 12., 14. und 16. Mai / Vom 10. bis 17. Mai geöffnet
- 25hours Hotel: 12., 14. und 16. Mai
- Altes AKH: 12., 14. und 16. Mai
- Belvedere 21: 14. Mai
- Gleis//Garten: 12., 14. und 16. Mai
- MAK – Museum für angewandte Kunst: 16. Mai
- Palais Auersperg: 12., 14. und 16. Mai
- TheLoft: 12., 14. und 16. Mai
- U4: 16. Mai
- Votiv Kino: 16. Mai
Burgenland
- Oberwart, Die Bank: 16. Mai
Kärnten
- Klagenfurt, Veranstaltungszentrum: 16. Mai
- Villach, Café Stern
- Villach, Café Glück
Niederösterreich
- Baden, Cinema Paradiso
- Mistelbach, Kronen Kino: 16. Mai
- Mödling, Hyrtlplatz
- St. Pölten, Cinema Paradiso
- Trumau, Veranstaltungszentrum
- Wiener Neustadt, Stadttheater: 16. Mai
Oberösterreich
- Peuerbach, Starmovie Kino
- Ried, Starmovie Kino
- Steyr, Starmovie Kino
- Wels, Starmovie Kino
Salzburg
- Salzburg, Mozartkino: 16. Mai
Steiermark
- Graz, Schubertkino: 16. Mai
- Lieboch, Dieselkino
Tirol
- Innsbruck, Metropolkino: 16. Mai
Vorarlberg
- Dornbirn, Messe: 16. Mai
- Rankweil, Marktplatz
