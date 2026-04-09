Inklusionsoffensive: Damit beim ESC alle mitfeiern können

Die Musik ist laut, die Menge dicht, die Stimmung elektrisierend. Beim Eurovision Song Contest gehört das dazu. Für viele Menschen mit Behinderungen bedeutet diese Atmosphäre aber oft Stress. Beim ESC in Wien soll das anders laufen: Die Stadt setzt parallel zum Megaevent auf eine groß angelegte Inklusionsoffensive. Mit barrierefreien Angeboten, geschultem Personal und neuen Awareness-Konzepten will Wien zeigen, dass Großveranstaltungen für möglichst viele Menschen zugänglich sein können.

„Das Ziel besteht darin, Wien langfristig als führende Host City für inklusive Großevents zu positionieren“, sagt Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ). Inklusion sei nicht nur gesellschaftliche Verantwortung, sondern auch ein strategischer Vorteil für den Veranstaltungs- und Tourismusstandort. Die Initiative wird in enger Zusammenarbeit mit der Plattform „Freiwillig für Wien“ umgesetzt.

Zusammenarbeit mit "Full Access"

Dass hier Handlungsbedarf besteht, zeigen aktuelle Zahlen: In der EU lebt rund ein Fünftel mit sichtbarer und unsichtbarer Behinderung. In Österreich ebenfalls, das sind rund 1,9 Millionen Menschen.

Deswegen wird heuer besonders drauf geachtet und das Unternehmen Full Access, das seit 2016 auf barrierefreie Freizeit- und Großveranstaltungen spezialisiert ist, hilft dabei. „Wir unterstützen dabei, eine möglichst barrierearme Veranstaltung umzusetzen“, erklären Martina Gollner und Christina Riedler von Full Access. Ziel sei es, Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen die Teilnahme zu ermöglichen – von motorischen Einschränkungen bis zu sensorischen oder neurologischen Anforderungen.