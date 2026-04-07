Song Contest: Rathausplatz wird zum großen Fan-Village

In rund fünf Wochen geht der Eurovision Song Contest (ESC) in Wien über die Bühne. Dabei wird es nicht nur in der Stadthalle, in der der Musikwettbewerb über die Bühne geht, Partystimmung geben. Stadt Wien und ORF gaben heute bei einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt, was alles geplant ist. "Als Bürgermeister ist es mir ein besonderes Anliegen, dass wir nicht nur für jene, die ein Ticket für die Stadthalle erwerben konnten, eine tolle Show abliefern", sagt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Ganz besonders wichtig ist mir, dass diese Veranstaltung für alle Wienerinnen und Wiener und für alle Besucherinnen und Besucher ein unvergessliches Ereignis wird – unabhängig ihrer finanziellen und wirtschaftlichen Möglichkeiten."

"Uns ist es als ORF sehr wichtig, den ESC für alle Menschen zugänglich zu machen – nicht nur vor den Bildschirmen, sondern auch hautnah an Locations im ganzen Land“, ergänzt die interimistische ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher. Herzstück ist dabei einmal mehr der Rathausplatz, wo das "Eurovision Village" errichtet wird, bei dem täglich bis zu 15.000 Fans bei freiem Eintritt ESC-Luft schnuppern können. Die wichtigsten Infos zum Eurovision Village am Rathausplatz: Öffnungszeiten: 10.–17. Mai, täglich 14–24 Uhr (verlängerte Öffnungszeiten an speziellen Tagen)

Bis zu 15.000 Fans bei freiem Eintritt

Gastronomie : Wiener Klassiker und internationale Spezialitäten bei 14 Ständen - von BioDöner bis zu Crêpes

: Wiener Klassiker und internationale Spezialitäten bei 14 Ständen - von BioDöner bis zu Crêpes Die Halbfinal-Shows und das Finale am 12., 14. und 16. Mai werden live aus der Wiener Stadthalle übertragen. Für diese drei Shows werden auch Teile des Rings gesperrt. Bis zu 30.000 Zuschauer und Zuschauerinnen können so dabei sein.

Highlights: Am Photo-Point „Be a Shootingstar“ kann man über den permanent ausgelegten Turquoise Carpet schreiten und sich professionell fotografieren lassen, um dann auf den eigenen Social-Media-Kanälen zu posten. Die Community stimmt beim Shootingstar Award täglich über die besten Bilder ab. Die KI Karaoke-Box verwandelt Besucher in ESC-Stars, indem die Köpfe und Stimmen der Performenden digital in die Originalauftritte integriert werden. Die besten fünf Clips werden täglich auf der Hauptbühne gezeigt und prämiert. Beim ESC-Quiz , moderiert von Robert Steiner, gibt es tagesaktuelle Preise zu gewinnen.

Das gesamte Programm und das Line-Up des Eurovision Village finden sich online unter: eurovision.wien.gv.at

Opening Ceremony am 10. Mai Mit einer Opening Ceremony und dem Turquoise Carpet Event wird am 10. Mai die offizielle ESC-Woche eingeläutet. Alle 35 Delegationen werden vom Burgtheater kommend in alphabetischer Reihenfolge über den türkisen Teppich Richtung Rathaus einziehen. Eröffnet wird die Opening Ceremony vom ORF Radio-Symphonieorchester (RSO) – unter der Leitung von Christian Kolonovits. Jede Delagation wird von der Woodstock Allstar Band musikalischen Zitat aus dem jeweiligen Land auf dem Rathausplatz willkommen geheißen. Die Veranstaltung wird mit JJs Siegertitel „Wasted Love“ beendet, wiederum begleitet vom RSO Wien. Der gesamte Einzug aller Delegationen wird ab 17 Uhr live auf ORF1 übertragen.