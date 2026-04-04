Eurovision Song Contest: Startreihenfolge der Semifinale steht fest

Semifinale des Eurovision Song Contests startet heuer mit Moldau und endet mit Norwegen. Cosmó präsentiert "Tanzschein" im 2. Halbfinale.
04.04.2026, 14:28

Rund einen Monat, bevor in der Wiener Stadthalle die 35 Teilnehmerländer des 70. Eurovision Song Contests mit den Proben für ihren großen Auftritt beginnen, haben die Veranstalter bekanntgegeben, wie die Startreihenfolge der Halbfinalshows aussieht. Welches Land in welchem Semifinale um eines von je zehn Finaltickets kämpfen muss, war bereits ausgelost. Jetzt steht der genaue Showablauf fest, der nach dramaturgischen und technischen Gesichtspunkten entschieden wurde.

Bereits fix für das Finale gesetzt sind wie immer die - nach Absage Spaniens - vier großen Geldgeberländer Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland. Und auch Österreich muss sich als Vorjahresgewinner und Gastgeber keine Sorgen um ein Ticket für die Endrunde machen. Cosmó wird mit "Tanzschein" fix am 16. Mai auf der großen Bühne stehen. Zuvor präsentiert der rot-weiß-rote Kandidat aber seinen Song - ohne bewertet zu werden - im 2. Halbfinale am 14. Mai zwischen Startplatz 8 und 9.

Im Folgenden ein Überblick über den Ablauf der beiden Halbfinalshows des 70. Eurovision Song Contests:

1. HALBFINALE (12. Mai)

01         Moldau       Satoshi                 "Viva, Moldova!"     

02         Schweden     Felicia                 "My System"          

03         Kroatien     Lelek                   "Andromeda"          

04         Griechenland Akylas                  "Ferto"              

05         Portugal     Bandidos do Cante       "Rosa"               

06         Georgien     Bzikebi                 "On Replay"          

07         Finnland     Linda Lampenius & Pete  "Liekinheitin"                              Parkkonen  

08         Montenegro   Tamara Živković         "Nova zora"          

09         Estland      Vanilla Ninja           "Too Epic to Be True"

10         Israel       Noam Bettan             "Michelle"          

11         Belgien      Essyla                  "Dancing on the Ice" 

12         Litauen      Lion Ceccah             "Sólo quiero más"    

13         San Marino   Senhit feat. Boy George "Superstar"          

14         Polen        Alicja                  "Pray"               

15         Serbien      Lavina                  "Kraj mene"          

2. HALBFINALE (14. Mai)

01         Bulgarien     Dara                  "Bangaranga"     

02         Aserbaidschan Jiva                  "Just Go"        

03         Rumänien      Alexandra Căpitănescu "Choke Me"       

04         Luxemburg     Eva Marija            "Mother Nature"  

05         Tschechien    Daniel Žižka          "Crossroads"    

06         Armenien      Simón                 "Paloma Rumba"   

07         Schweiz       Veronica Fusaro       "Alice"          

08         Zypern        Antigoni              "Jalla"          

09         Lettland      Atvara                "Ēnā"            

10         Dänemark      Søren Torpegaard Lund "Før vi går hjem"

11         Australien    Delta Goodrem         "Eclipse"        

12         Ukraine       Leléka                "Ridnym"         

13         Albanien      Alis                  "Nân"            

14         Malta         Aidan                 "Bella"          

15         Norwegen      Jonas Lovv            "Ya Ya Ya"      

Finale (16. Mai)

Fix gesetzt für das Finale:

Deutschland    Sarah Engels         "Fire"            

Frankreich     Monroe               "Regarde!"        

Großbritannien  Look Mum No Computer "Eins, Zwei, Drei"

Italien        Sal Da Vinci         "Per sempre sì"   

Österreich     Cosmó                "Tanzschein"      

 

