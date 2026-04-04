Eurovision Song Contest: Startreihenfolge der Semifinale steht fest
Rund einen Monat, bevor in der Wiener Stadthalle die 35 Teilnehmerländer des 70. Eurovision Song Contests mit den Proben für ihren großen Auftritt beginnen, haben die Veranstalter bekanntgegeben, wie die Startreihenfolge der Halbfinalshows aussieht. Welches Land in welchem Semifinale um eines von je zehn Finaltickets kämpfen muss, war bereits ausgelost. Jetzt steht der genaue Showablauf fest, der nach dramaturgischen und technischen Gesichtspunkten entschieden wurde.
Bereits fix für das Finale gesetzt sind wie immer die - nach Absage Spaniens - vier großen Geldgeberländer Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland. Und auch Österreich muss sich als Vorjahresgewinner und Gastgeber keine Sorgen um ein Ticket für die Endrunde machen. Cosmó wird mit "Tanzschein" fix am 16. Mai auf der großen Bühne stehen. Zuvor präsentiert der rot-weiß-rote Kandidat aber seinen Song - ohne bewertet zu werden - im 2. Halbfinale am 14. Mai zwischen Startplatz 8 und 9.
Im Folgenden ein Überblick über den Ablauf der beiden Halbfinalshows des 70. Eurovision Song Contests:
1. HALBFINALE (12. Mai)
01 Moldau Satoshi "Viva, Moldova!"
02 Schweden Felicia "My System"
03 Kroatien Lelek "Andromeda"
04 Griechenland Akylas "Ferto"
05 Portugal Bandidos do Cante "Rosa"
06 Georgien Bzikebi "On Replay"
07 Finnland Linda Lampenius & Pete "Liekinheitin" Parkkonen
08 Montenegro Tamara Živković "Nova zora"
09 Estland Vanilla Ninja "Too Epic to Be True"
10 Israel Noam Bettan "Michelle"
11 Belgien Essyla "Dancing on the Ice"
12 Litauen Lion Ceccah "Sólo quiero más"
13 San Marino Senhit feat. Boy George "Superstar"
14 Polen Alicja "Pray"
15 Serbien Lavina "Kraj mene"
2. HALBFINALE (14. Mai)
01 Bulgarien Dara "Bangaranga"
02 Aserbaidschan Jiva "Just Go"
03 Rumänien Alexandra Căpitănescu "Choke Me"
04 Luxemburg Eva Marija "Mother Nature"
05 Tschechien Daniel Žižka "Crossroads"
06 Armenien Simón "Paloma Rumba"
07 Schweiz Veronica Fusaro "Alice"
08 Zypern Antigoni "Jalla"
09 Lettland Atvara "Ēnā"
10 Dänemark Søren Torpegaard Lund "Før vi går hjem"
11 Australien Delta Goodrem "Eclipse"
12 Ukraine Leléka "Ridnym"
13 Albanien Alis "Nân"
14 Malta Aidan "Bella"
15 Norwegen Jonas Lovv "Ya Ya Ya"
Finale (16. Mai)
Fix gesetzt für das Finale:
Deutschland Sarah Engels "Fire"
Frankreich Monroe "Regarde!"
Großbritannien Look Mum No Computer "Eins, Zwei, Drei"
Italien Sal Da Vinci "Per sempre sì"
Österreich Cosmó "Tanzschein"
