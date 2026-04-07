ESC 2026: Stadt Wien stellt das Rahmenprogramm vor

Am Dienstag wurden dazu von der Stadt und dem ORF die Details präsentiert. Zentrale Anlaufstelle für Fans wird wieder das "Eurovision Village" am Rathausplatz. Als Partyhotspot wird der "Euro-Club" fungieren, der im Praterdome eingerichtet wird. Das Wien Museum wird zum "Euro Fanhouse" umfunktioniert. Dazu gesellen sich zahlreiche Public-Viewing-Locations.