ESC 2026: Stadt Wien stellt das Rahmenprogramm vor
Beim 70. Song Contest im Mai wird nicht nur die Wiener Stadthalle in Beschlag genommen, sondern ganz Wien.
Am Dienstag wurden dazu von der Stadt und dem ORF die Details präsentiert. Zentrale Anlaufstelle für Fans wird wieder das "Eurovision Village" am Rathausplatz. Als Partyhotspot wird der "Euro-Club" fungieren, der im Praterdome eingerichtet wird. Das Wien Museum wird zum "Euro Fanhouse" umfunktioniert. Dazu gesellen sich zahlreiche Public-Viewing-Locations.
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