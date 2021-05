Robert De Niro über Oberschenkel-Verletzung: "Unerträglicher Schmerz"

Oscar-Preisträger Robert De Niro (77, "Der Pate") wird nach einer Oberschenkel-Verletzung ärztlich behandelt. Der Schauspieler, der sich zu Dreharbeiten für den Thriller "Killers of the Flower Moon" im US-Staat Oklahoma aufhielt, habe sich dort in seinem Haus eine Quadrizeps-Verletzung zugezogen, teilte sein Sprecher am Freitag mit. Er werde nun in seiner Heimatstadt New York behandelt. Die laufenden Dreharbeiten seien nicht betroffen.

Gegenüber dem Magazin Indie Wire erklärte De Niro, wie es dazu kam: "Ich wollte einfach irgendwo drübersteigen und bin niedergegangen. Der Schmerz war unerträglich (...). Aber soetwas passiert nun mal. Besonders wenn man älter wird, muss man auf unerwartete Dinge vorbereitet sein."