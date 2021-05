Warum Robert de Niro keinen Werbespot mit Roger Federer drehen wollte

Nächste Woche wird Roger Federer in Genf antreten und erstmals seit Oktober 2019 wieder in der Schweiz spielen. In seiner Spielpause macht er Werbung für seine Heimat. Im März dieses Jahres hatte Roger Federer seine neue Rolle als Botschafter für Schweiz Tourismus bekannt gegeben. „Für das Land werben zu können, dem ich so viel verdanke und das seit eh und je meine Heimat ist, erfüllt mich mit Stolz“, wurde er in der Mitteilung zitiert.

Ein Werbespot den es nie geben wird

Der neue Werbespot von Schweiz Tourismus ist ein Werbespot über einen Werbespot, den es nie geben wird. In einer Hauptrolle ist Federer, in der anderen Robert de Niro. Gedreht wurde letzten Herbst in Zermatt und New York. Der Tennis-Held möchte, dass De Niro in seinem Werbefilm für die Schweiz mitspielt. Der Oscar-Preisträger lehnt ab, denn die Schweiz mag zwar lieblich, beeindruckend und traumhaft schön sein, doch gibt es hier weder Gefahr noch Drama. Eben genau jene Elemente, die für De Niros Schaffen so zentral sind.

Aber Drama ist angesichts von Covid-19 das, was man im Urlaub am wenigsten will – und so entpuppt sich ein Film, der nie realisiert wurde, als charmante und selbstironische Werbung für die Schweiz. Denn wer Ferien ohne Drama braucht, braucht die Schweiz. Außer natürlich, man ist Robert De Niro.