Henry Cavill zu Spekulationen über Privatleben: "Bin glücklich verliebt"

In einem längeren Text fordert er "Fans und Follower" nun auf, in den Sozialen Netzwerken keine "negativen Annahmen" mehr über ihn zu machen, da diese ihm Nahestehenden Schaden zufügen würden und "nicht wahr" seien. Obwohl er die "Leidenschaft dieser Leute sehr schätze", sei ein Punkt erreicht, "an dem ich etwas sagen musste, was an sich schon eine unangenehme Sache ist." Welche Spekulationen er damit konkret meint, ließ Cavill offen.