Robert De Niro trauert um Enkelsohn Leandro

"Du warst meine Freude, mein Herz und alles, was jemals in meinem Leben rein und echt war. Ich wünschte, ich wäre jetzt bei dir. Ich wünschte ich wäre bei dir. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll, aber ich werde versuchen, weiterzumachen und die Liebe und das Licht zu verbreiten - so wie du es mit gezeigt hast, seit ich deine Mutter bin. Du wurdest so sehr geliebt und geschätzt und ich wünschte, die Liebe allein hätte dich retten können", so Drena De Niro weiter.