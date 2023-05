5 Hollywood-Stars, die mit 65+ Vater wurden

In einem Alter, in dem andere längst die Ruhe im Haus und das Wissen, dass der Nachwuchs sich längst selbst gut versorgen kann, genießen, wurde Hollywoodstar Robert De Niro kürzlich noch einmal Mal Papa. Auskennen dürfte sich der 79-Jährige inzwischen: Seine jüngste Tochter ist bereits der siebente Nachwuchs. De Niro ist nicht der einzige spätberufene Vater. Mit wem er sich über die Herausforderungen des späten Babyglücks austauschen kann, lesen Sie in der folgenden Bildergalerie zum Durchklicken: