Robert De Niro nach Tod von Enkel Leandro: "Hätte nie gedacht, dass das passiert"

Hollywood-Star Robert De Niro bezeichnet den Tod seines Enkels Leandro De Niro Rodriguez als schreckliche Tragödie. Leoandro starb am 2. Juli im Alter von 19 Jahren. Er sei "zutiefst betrübt" über den Tod seines "geliebten Enkels Leo", hatte der Schauspieler damals über seinen Sprecher mitgeteilt. Er bat darum, die Privatsphäre der Familie in der Trauerzeit zu respektieren. Leandro De Niro-Rodriguez ist der Sohn von Drena De Niro, der ältesten Tochter des Schauspielers. Sie sprach in einer Stellungnahme auf Instagram von einem "unermesslichen Schock", ihren Sohn zu verlieren. De Niro-Rodriguez hatte an der Seite seiner Mutter kleine Rollen in Filmen wie "A Star is Born" (2018) oder "Cabaret Maxime" (2018).

In einem Interview mit dem US-Magazin People gibt De Niro nun an, "ungläubig" gewesen zu sein, als er vom Ableben Leandros erfuhr. "Es ist einfach ein Schock", so der Oscarpreisträger. "Ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde." Er habe schließlich "angefangen, über all die Dinge nachzudenken, die ich vielleicht mit ihm hätte machen können und sollen", so De Niro weiter. "Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied gemacht hätte. Und so geht mir das immer wieder durch den Kopf." De Niro: "Hätte nicht passieren dürfen" Über die Todesursache hatte die Familie zunächst keine Angaben gemacht. TMZ.com berichtete dann unter Berufung auf Polizeikreise, dass eine mögliche Drogenüberdosis untersucht werde. "Das hätte nicht passieren dürfen", so De Niro.