Robert De Niros (79) Freundin Chen (29): Gesichtslähmung nach Geburt von Tochter

Schauspieler De Niro (79) hatte im Mai die Geburt seines siebenten Kindes bekannt gegeben. Die am 6. April geborene Gia Virginia ist das erste gemeinsame Kind des Schauspielers und seiner aktuellen Partnerin Chen. In dem einminütigen Clip hatte Chen offenbar keine größeren Probleme mehr beim Sprechen. Das komplette Interview soll am Freitag ausgestrahlt werden.