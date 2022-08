Robert De Niro ein übergriffiger Schwerenöter? Ex-Assistentin erhebt schwere Vorwürfe

Der Anwalt von De Niro fragte: "Wie oft hat Mr. De Niro Sie in den letzten drei Jahren Ihrer Anstellung als Bitch bezeichnet?" Robinson sagte: "Bei mehreren Gelegenheiten." Auch als "Göre" soll De Niro seine ehemalige Mitarbeiterin ihrer Aussage zufolge "mehrfach" bezeichnet haben. Bei mehreren Gelegenheiten habe der Hollywoodstar in ihrer Anwesenheit zudem über Viagra gescherzt.

"Er kannte absolut keine Grenzen", soll Robinson unter anderem über De Niro vor Gericht ausgesagt haben.

Unappetitliche Details

So habe er unter anderem uriniert, während er mit ihr telefoniert habe. Das sei im Laufe der elf Jahre, die sie für ihn gearbeitet hat, "dutzende Male" passiert. Einmal habe sie De Niro in seinem Stadthaus besucht. Der Mime soll sie in sein Badezimmer gebracht und sie gebeten haben, im Bad einen Fernseher für ihn aufzustellen. Er habe sie aufgefordert, sich vorzustellen, wie er auf der Toilette sitzt und fernsieht. "Er sagte, du musst dir mich auf der Toilette vorstellen, und er hockte sich auf die Toilette", so Robinson. "Und ich fand, dass es unglaublich unangemessen war, und ich sagte ihm an diesem Punkt, dass das ekelhaft war."

Sie soll De Niro gebeten haben, mit seinem Verhalten ihr gegenüber aufzuhören, habe aber nicht auf das Thema gedrängt, weil, "ich denke, man muss sehr vorsichtig sein, wie man sich Bob nähert und bei dem, was man sagt, weil er sehr rachsüchtig sein kann und sich schnell beleidigt fühlt."

Robert De Niro hat sich zu dem Bericht des US-Portals über Robinsons Aussagen bisher nicht geäußert.