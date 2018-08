Robert De Niro: 75 Jahre und kein bisschen leise

Drang zur Perfektion

Robert De Niro, der am 17. August 1943 in New York das Licht der Welt erblickte, bereitet sich seit Anbeginn seiner Karriere akribisch auf jede Rolle vor, hat einen beinahe manischen Drang zur Perfektion. Für den Musikfilm "New York, New York" (1977) lernte er eigens Saxofon spielen.