Robbie Williams und Ayda Field wegen Schweiz-Fotos in der Kritik

Schweizer Medien berichten schon länger, dass der britische Superstar Robbie Williams und seine Ehefrau Ayda Field künftig in der Schweiz wohnhaft werden wollen. So hatte die Schweizer Illustrierte bereits Ende Jänner behauptet, dass der Musiker eine 29 Millionen Franken (knapp 27 Mio. Euro) teure Villa am Genfersee gekauft haben soll, nachdem er bereits vergangenen Sommer mehrere Wochen in der Schweiz verbracht und Gefallen an dem Alpenland gefunden habe.

Robbie Williams wohnt jetzt in der Schweiz

Das 8.500 Quadratmeter große Grundstück soll einen parkähnlichen Garten mit vielen Bäumen und einem Swimmingpool umfassen. Wie Williams bei seinem Schweiz-Aufenthalt im vergangenen Jahr in einem Interview erzählt hat, hatte er hier weniger Angst als anderswo, sich mit dem Corona-Virus anzustecken.

Wie die britische Sun nun berichtet, soll der Umzug aus Großbritannien ins Berner Oberland bereits stattgefunden haben. Still und heimlich sei Williams zusammen mit seinen vier Kindern und seiner Frau in die Schweiz gezogen - trotz landesweiten harten Lockdowns in Großbritannien. Die zwei ältesten Kinder sollen sogar bereits in einer teuren Privatschule eingeschrieben worden sein. In ihrem neuen Heim haben Williams und seine Gattin nun auch den ersten Geburtstag ihres Sohnes Beau gefeiert.