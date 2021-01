Zwangs-Quarantäne im St. Barth-Urlaub: Robbie Williams positiv auf Corona getestet

Bestätigt wurde die Meldung über Williams Erkrankung bisher aber nicht offiziell.

Trotz Corona-Reisewarnung: Promis urlauben auf St. Barth

Die Karibikinsel St. Barth ist der Urlaubshotspot der Stars schlechthin. Corona kann so manch Promi nicht von den Ferien fernhalten. Daher sind in den vergangenen Wochen zahlreiche Stars, wie auch in den Jahren zuvor, auf St. Barth abgestiegen - und das trotz dezidierter Reisewarnung der CDC (Centres for Disease Control and Prevention).

Die Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums hatte eigentlich gebeten, "alle unnötigen Reisen [auf die Insel] zu vermeiden", und das Covid-19-Risiko auf St. Barth als "hoch" eingestuft. Dennoch sind Ende des vergangenen Jahres einige Stars nach St. Barth gejettet, um das schöne Wetter auf der Karibikinsel zu genießen - darunter Sänger Sir Paul McCartney, Model Chrissy Teigen und ihr Mann John Legend, Amy Schumer sowie Musiker Lionel Richie und seine Tochter Sofia.