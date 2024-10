Robbie Williams fordert nach Tod von Liam Payne mehr Mitgefühl

Man wisse einfach nicht, was in anderen Menschen vorgehe, schrieb der britische Popstar bei Instagram.

Der britische Sänger Payne war am Mittwochnachmittag aus dem dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt und gestorben.

"Als Individuen haben wir jedoch die Macht, uns selbst zu ändern. Wir können freundlicher sein. Wir können empathischer sein", schrieb Williams ("Let Me Entertain You"). "Wir können zumindest versuchen, mitfühlender zu sein zu uns selbst, unserer Familie, unseren Freunden, Fremden im Leben und Fremden im Internet."