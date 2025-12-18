Klage: Riley Keough soll leibliche Mutter von John Travoltas jüngstem Sohn sein

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Kurz vor Weihnachten sorgt in Hollywood eine wilde Klage für Gesprächsstoff. Wie Page Six berichtet, behauptet Priscilla Presleys ehemalige Geschäftspartnerin, Presleys Enkelin Riley Keough sei die biologische Mutter von John Travoltas jüngstem Sohn Ben. Elvis Presleys" Enkelin leibliche Mutter von Travoltas Sohn? Demnach wirft Brigitte Kruse Travolta und seiner verstorbenen Frau Kelly Preston vor, Keoughs Eizellen für die Zeugung ihres Sohnes verwendet zu haben, der 2010 geboren wurde. Dies soll aus Dokumenten hervorgehen, die Page Six am Mittwoch veröffentlichte. Kruse behauptet in der Klage ferner, die 1989 geborene Tochter der verstorbenen Lisa Marie Presley und Danny Keough habe im Zuge der vermeintlichen Vereinbarung zwischen 10.000 und 20.000 US-Dollar sowie einen alten Jaguar erhalten.

Aus der Klage gehe außerdem hervor, Keough habe zugestimmt, ihre Eizellen zu spenden, nachdem auch schon ihre 2023 verstorbene Mutter ihre Eizellen dem Hollywoodpaar gegeben hatte. Es wird behauptet, Lisa Marie Presley habe Travolta und Preston dabei unterstützt, ein Kind zu bekommen, nachdem ihr Ex-Mann Michael Lockwood ihr mitgeteilt hatte, keine eigenen Kinder bekommen zu können. Travolta und Presley sollen jedoch entschieden haben, Presleys Eizellen aufgrund ihres Drogenkonsums nicht verwenden zu wollen. Lockwood habe angeblich behauptet, das Paar wäre im Jahr 2010 an Lisa Marie herangetreten, um neue Eizellen zu beschaffen. Lockwood soll Kruse erzählt haben, dass Travolta Lisa Maries "mit Heroin versetzte Eizellen" nicht wollte. Dann soll der Filmstar mit der Familie Presley einen Deal ausgehandelt haben, damit die heute 36-Jährige Keough ihre Eizellen abgibt. Die schwerwiegenden Anschuldigungen wurden in einer Klage von ehemaligen Geschäftspartnern von Priscilla, darunter Kruse und Kevin Fialko, eingereicht. Priscilla Presley, Kruse und Fialko befinden sich seit über einem Jahr in einem erbitterten Rechtsstreit um Geld. Die Kläger hatten zuvor auch behauptet, Priscilla habe ihren Ex-Ehemann Elvis Presley durch ein Pfandrecht auf Graceland unter Druck gesetzt, was zu seinem Tod beigetragen habe. Im August wurde unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, Kruse und Fialko würden der Presley-Witwe auch vorwerfen, ihrer Tochter Lisa Marie Presley vor ihrem Tod die medizinische Betreuung entzogen zu haben.