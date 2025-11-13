John Travolta teilt seltenes Video: Jüngster Sohn Ben (14) ist sein Ebenbild
Hollywoodstar John Travolta hat ein seltenes Video seines Sohnes Ben geteilt, der ihm - wie Fans feststellen - wie aus dem Gesicht geschnitten ist.
Ben Travolta: Schauspieler-Sohn ganz schön groß geworden
Der Schauspieler postete am Mittwoch, dem 12. November, einen Clip, in dem der 14-Jährige in Norwegen einen Berg besteigt.
Ben erreicht in dem Video den Gipfel und strahlt über das ganze Gesicht, während er die atemberaubende Aussicht genießt. "Kein Berg ist hoch genug für meinen Sohn Ben", schrieb Travolta zu dem Video. "Liebe Grüße aus Norwegen."
Untermalt wird das Posting von Marvin Gayes und Tammi Terrells Song "Ain’t No Mountain High Enough".
"Ben sieht dir immer ähnlicher"
"Ben sieht dir immer ähnlicher, je älter er wird", heißt es etwa im Kommentarbereich unter dem Video aus dem gemeinsamen Urlaub im Norden Europas.
"Ich finde es toll, dass du dich so gut um deine Kinder kümmerst. Ich weiß, Kelly ist bestimmt sehr stolz auf dich", schreibt eine User - womit sie Travoltas verstorbene Frau Kelly Preston meint. Diese starb 2020 im Alter von 56 Jahren an Brustkrebs.
John Travolta und Preston waren 29 Jahre lang verheiratet und bekamen drei Kinder. Tochter Ella Bleu, Sohn Benjamin und Jett. Jett starb 2009 im Alter von 16 Jahren während eines Urlaubs auf den Bahamas, da er im Bad einen Krampfanfall erlitt.
Ben, das jüngste Kind des Paares, war gerade einmal neun Jahre alt, als seine Mama starb.
