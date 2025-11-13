John Travolta teilt seltenes Video: Jüngster Sohn Ben (14) ist sein Ebenbild

Hollywoodstar John Travolta hat ein seltenes Video seines Sohnes Ben geteilt, der ihm - wie Fans feststellen - wie aus dem Gesicht geschnitten ist.

Ben Travolta: Schauspieler-Sohn ganz schön groß geworden

Der Schauspieler postete am Mittwoch, dem 12. November, einen Clip, in dem der 14-Jährige in Norwegen einen Berg besteigt.

Ben erreicht in dem Video den Gipfel und strahlt über das ganze Gesicht, während er die atemberaubende Aussicht genießt. "Kein Berg ist hoch genug für meinen Sohn Ben", schrieb Travolta zu dem Video. "Liebe Grüße aus Norwegen."

Untermalt wird das Posting von Marvin Gayes und Tammi Terrells Song "Ain’t No Mountain High Enough".