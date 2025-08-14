Klage: Priscilla Presley soll Lisa Marie medizinische Versorgung verweigert haben
Zusammenfassung
- Lisa Marie Presley starb im Jänner 2023 an den Folgen eines Dünndarmverschlusses nach einer früheren Operation.
- Priscilla Presley wird von ehemaligen Geschäftspartnern beschuldigt, ihrer Tochter medizinische Versorgung verweigert und deren Lebensverlängerung verhindert zu haben.
- Die Kläger fordern angeblich über 50 Millionen US-Dollar Schadensersatz, während Priscillas Anwalt die Vorwürfe als unbegründet zurückweist.
Sie war die einzige Tochter von Rock’n’Roll-Legende Elvis Presley. Am 12. Jänner 2023 verstarb Lisa Marie Presley im Alter von 54 Jahren.
Wie das Promiportal TMZ zuerst berichtete, wurde Presley zunächst nach einem Herzstillstand bewusstlos von ihrer Haushälterin aufgefunden. Zuvor habe sie bereits über einen längeren Zeitraum über Bauchschmerzen geklagt. Wie aus den Dokumenten, die TMZ vorlagen, hervorging, soll sie an den Folgen einer gewichtsreduzierenden Operation gestorben sein. Der Eingriff soll zum Zeitpunkt des Todes zwar schon Jahre zurückgelegen haben, in dessen Folge habe sich jedoch Narbengewebe gebildet, das zu einem Dünndarmverschluss geführt habe.
Lisa Maries Mutter Priscilla Presley zeigte sich über den Tod ihrer Tochter am Boden zerstört.
Lisa Marie Presley fühlte sich in den Tagen vor ihrem Tod bereits krank
"Es ist, als würde einem ein großer Teil seines Lebens genommen", sagte Priscilla Presley im Gespräch mit Piers Morgan in der Sendung "TalkTV" über den Verlust ihrer Tochter.
Die Witwe von Elvis Presley enthüllte bei dieser Gelegenheit, dass sich Lisa Marie bereits wenige Tage vor ihrem unerwarteten Tod krank fühlte, als sie die Verleihung der Golden Globes besuchte. "Sie sah in dieser Nacht nicht gut aus und ich machte mir Sorgen", so Priscilla.
Laut ihrer Mutter soll sich Lisa Marie an dem Abend sehr schwach gefühlt haben. "Sie fragte Jerry Schilling, einen meiner besten Freunde, ob er sie halten könnte", erzählte Priscilla Presley. "Ihre Absätze waren hoch, aber sie hatte sie schon einmal getragen, und ich dachte: 'Geht es ihr gut?' Sie sah nicht wirklich gut aus – sie sah sehr zerbrechlich aus."
Nach dem großen Abend, an dem Austin Butler für seine Darstellung des Elvis' als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde, habe das Mutter-Tochter-Duo vorgehabt, im Chateau Marmont in Los Angeles etwas zu trinken. Dazu sollte es aber nicht kommen, weil Lisa Maries Magen zu sehr schmerzte. "Wir gingen und setzten uns und sie sagte: 'Mama, ich muss gehen, mein Magen tut wirklich weh.' Ich sagte: 'Natürlich, geht es dir gut?' Sie sagte: 'Ja, ja, ich muss einfach wirklich gehen'. Und ich: 'Okay, wir holen uns jetzt die Autos'", erzählte Presley.
Nun sieht sich die Elvis-Witwe mit schweren Vorwürfen konfrontiert.
Priscilla beschuldigt, Tochter medizinische Versorgung entzogen zu haben
Die ehemaligen Geschäftspartner von Priscilla Presley behaupten jetzt, dass sie Lisa Marie Presley vor ihrem Tod die medizinische Betreuung entzogen habe. Wie Us Weekly berichtet unter Berufung auf Gerichtsdokumente, reichten Brigitte Kruse und Kevin Fialko am 11. August beim Los Angeles County Superior Court eine Klage ein. Sie behaupten, dass die 80-Jährige "innerhalb weniger Stunden nach Lisas Einlieferung ins Krankenhaus den Stecker gezogen" habe. Priscilla Presley werde demnach unter anderem vorgeworfen, Lisas "klare Anweisung, ihr Leben zu verlängern", ignoriert zu haben, um die Kontrolle über Elvis' Nachlass zurückzugewinnen.
Forderung von Schadensersatz in Höhe von über 50 Millionen
Kruse und Fialko fordern nun Schadensersatz in Höhe von über 50 Millionen Dollar und machen Betrug und Vertragsbruch geltend. Sie äußern außerdem die Behauptung, Lisa Maries Mutter habe sie in einer Verleumdungskampagne fälschlicherweise der Misshandlung älterer Menschen beschuldigt.
Priscillas Anwalt, Martin D. Singer, gab am 13. August, gegenüber Entertainment Weekly eine Erklärung ab, in der er die Klage als "eine der beschämendsten, lächerlichsten, anstößigsten und unbegründetsten Klagen" bezeichnete, "die ich in meiner Praxis je gesehen habe".
Singer erklärte: "Dies ist nichts weiter als ein trauriger und bösartiger Versuch, den Ruf einer 80-jährigen Frau fälschlicherweise zu schädigen – als offensichtliche Vergeltungsmaßnahme" für Priscillas vorherige Klage gegen Kruse und Fialko.
2024 hatte Priscilla Presley Kruse, Fialko und zwei weitere Geschäftspartner in zwölf verschiedenen Punkten verklagt, darunter auch wegen finanzieller Misshandlung älterer Menschen. Laut Singer hätten die Angeklagten beabsichtigt, Priscillas Finanzen zu übernehmen und sie "in eine Art Schuldknechtschaft" zu zwingen, in der sie "den Löwenanteil aller Einnahmen erhalten würden, die sie in Zukunft erzielen könnte".
