Unten durch: Brooklyn Beckham und Peltz von Promi-Freunden fallengelassen
Zusammenfassung
- Brooklyn Beckham und Nicola Peltz haben ihre Eheversprechen ohne die Beckham-Familie und alte Freunde erneuert.
- Brooklyn hat angeblich den Kontakt zu früheren Freunden aus Großbritannien weitgehend verloren.
- Der öffentliche Streit mit seinen Eltern und die Distanz zu alten Bekannten haben Brooklyns Image belastet.
Seit Monaten schon halten sich Gerüchte um einen Streit zwischen Nicola Peltz und Brooklyn Beckham und dem Rest der Beckham-Familie. Zuletzt sorgte der Umstand, dass der älteste Beckham-Sohn seine Eltern David und Victoria Beckham nicht eingeladen hat, als er Anfang August mit Nicola das Eheversprechen erneuerte, für Spekulationen.
Brooklyn: Zweites Jawort ohne seine Familie
Besonders bitter: Die Beckhams sollen von Nicolas und Brooklyns großem Tag Berichten zufolge erst erfahren haben, als sie auf einer US-Website davon gelesen hatten. "Das war der endgültige Schlag ins Gesicht für David und Victoria. Nelsons Schlüsselrolle bei der Zeremonie zu sehen, war besonders für David herzzerreißend", zitierte die britische Sun einen Insider. Nelson Peltz ist Nicolas millionenschwerer Vater.
Es war angeblich aber nicht nur kein einziges Mitglied von Beckhams Familie bei der Zeremonie. Laut Sun fehlten auch die engsten Freunde Brooklyns. Nelson Peltz hingegen gab den Zeremonienmeister. Nicola trug das Brautkleid ihrer Mama Claudia Heffner.
Brooklyn Beckham: Kein Kontakt zu alten Freunden
Seinen Lebensmittelpunkt hat Brooklyn Beckham von England inzwischen endgültig in die USA verlagert. Früher hatte er in London aber bekanntermaßen eine Reihe von prominenten Freunden, darunter Madonnas Sohn Rocco Ritchie, Selena Gomez, Noel Gallaghers Tochter Anais und Gordon Ramsays Kinder Jack und Holly Ramsay. Die Geschwister des Starkochs waren zusammen mit Rocco auch bei Brooklyns Hochzeit im Jahr 2022 zu Gast. Gomez galt bisher auch als eine Freundin von Peltz.
Doch laut Sun soll der Kontakt inzwischen eingeschlafen sein. Angeblich hat aus Brooklyns einstigem Bekanntenkreis in letzter Zeit niemand mehr seine Unterstützung gezeigt. "Es scheint ein regelrechter Stillstand zu sein – Brooklyn hat keinen Kontakt mehr zu Freunden aus seinem früheren Leben in Großbritannien", wird ein Insider zitiert.
"Rocco, Selena, die Ramsay-Kinder – keiner von ihnen hat die Hochzeitsfotos geliked, nachdem Nicola sie gepostet hatte, geschweige denn kommentiert, um ihnen zu gratulieren."
Es heißt, dass sich Brooklyn Beckham seit seiner Hochzeit von seiner früheren Clique distanziert habe. Zwischen ihm und seinen "alten Freunden ist es sehr kalt geworden – es ist, als hätte die Hochzeit mit Nicola für ihn ein völlig neues Leben mit neuen Menschen um sich herum bedeutet".
Seine Freunde sollen sich nicht mehr wichtig gefühlt haben. "Es ist wirklich traurig, aber die Leute haben offensichtlich eine Veränderung in seinem Leben und seinen Prioritäten gespürt", zitiert die Sun eine Quelle. Zu diesem Umstand habe auch Beckhams angeblicher Streit mit seinen Eltern beigetragen. "Es ist ein schlechtes Bild, mit jemandem in einer Reihe zu stehen, der so öffentlich mit seinen Eltern im Streit liegt", so der Insider.
