Unten durch: Brooklyn Beckham und Peltz von Promi-Freunden fallengelassen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Seit Monaten schon halten sich Gerüchte um einen Streit zwischen Nicola Peltz und Brooklyn Beckham und dem Rest der Beckham-Familie. Zuletzt sorgte der Umstand, dass der älteste Beckham-Sohn seine Eltern David und Victoria Beckham nicht eingeladen hat, als er Anfang August mit Nicola das Eheversprechen erneuerte, für Spekulationen. Brooklyn: Zweites Jawort ohne seine Familie Besonders bitter: Die Beckhams sollen von Nicolas und Brooklyns großem Tag Berichten zufolge erst erfahren haben, als sie auf einer US-Website davon gelesen hatten. "Das war der endgültige Schlag ins Gesicht für David und Victoria. Nelsons Schlüsselrolle bei der Zeremonie zu sehen, war besonders für David herzzerreißend", zitierte die britische Sun einen Insider. Nelson Peltz ist Nicolas millionenschwerer Vater. Dazu mehr:

Es war angeblich aber nicht nur kein einziges Mitglied von Beckhams Familie bei der Zeremonie. Laut Sun fehlten auch die engsten Freunde Brooklyns. Nelson Peltz hingegen gab den Zeremonienmeister. Nicola trug das Brautkleid ihrer Mama Claudia Heffner. Brooklyn Beckham: Kein Kontakt zu alten Freunden Seinen Lebensmittelpunkt hat Brooklyn Beckham von England inzwischen endgültig in die USA verlagert. Früher hatte er in London aber bekanntermaßen eine Reihe von prominenten Freunden, darunter Madonnas Sohn Rocco Ritchie, Selena Gomez, Noel Gallaghers Tochter Anais und Gordon Ramsays Kinder Jack und Holly Ramsay. Die Geschwister des Starkochs waren zusammen mit Rocco auch bei Brooklyns Hochzeit im Jahr 2022 zu Gast. Gomez galt bisher auch als eine Freundin von Peltz.