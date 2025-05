Insider enthüllt wahren Grund für Brooklyn Beckhams Bruch mit seinen Eltern

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder berichtet, hinter den Zwistigkeiten würde vor allem Nicola Peltz stecken, die sich angeblich mit ihrer Schwiegermama Victoria nicht gut verstehen soll. Zu ersten Spannungen sei es bereits vor Peltz' Hochzeit mit Brooklyn im Jahr 2022 gekommen. Ein Insider behauptete außerdem, der Schauspielerin würde der Umgangston nicht gefallen, den David Beckham gegenüber seinem ältesten Sohn Brooklyn an den Tag legt.

Doch während in den vergangenen Wochen hauptsächlich Peltz' die Hauptschuld für den Familienkonflikt in die Schuhe geschoben wurde, gibt ein Insider nun gegenüber ET News Einblicke in die Situation aus der Perspektive von Brooklyn Beckham.

Brooklyn Beckham: Verzweifelter Kampf um Unabhängigkeit ?