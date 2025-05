Opfer von Sean "Diddy" Combs? Justin Bieber bricht sein Schweigen

Justin Bieber und Sean "Diddy" Combs verbindet laut Insidern "eine lange Geschichte". Über die ehemals enge Beziehung des einstigen Teenie-Stars Bieber zu dem in Ungnade gefallenen Rapper wird bereits seit Monaten heftig spekuliert. Im Netz häufen sich Gerüchte, Combs' ehemaliger Schützling könnte eines der Opfer des Rappers sein.

Combs, der seit Mitte September in Untersuchungshaft sitzt, sieht sich schweren Vorwürfen gegenüber: Sexhandel, organisierte Kriminalität und weitere Straftaten. Er bestreitet sämtliche Anschuldigungen und plädierte auf nicht schuldig. In ihrem Eröffnungsplädoyer räumte die Verteidigung ein, dass Combs Frauen gegenüber gewalttätig gewesen sei - die Vorwürfe des Sexhandels wiesen seine Anwälte jedoch entschieden zurück. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Der Prozess, der bereits in Gange ist, soll rund acht Wochen dauern.