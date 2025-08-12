Unbequeme Enthüllungen über Beckhams und Peltz' zweites Jawort

"Es war wunderschön", erzählte Brooklyn gegenüber People über die intime Zeremonie. "Wir wollten einfach ein wirklich schönes Erlebnis – eine wirklich süße Erinnerung."

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz hatten sich im Juni 2020 nach sieben Monaten Beziehung verlobt und 2022 geheiratet. Am 2. August dieses Jahres hat das Paar sein Eheversprechen erneuert.

Zwar scheint das zweite Jawort finanziell bescheidener ausgefallen zu sein als die erste Hochzeit, die auf dem Anwesen der Peltz-Familie abgehalten wurde und Berichten zufolge geschätzt 3,5 Millionen Dollar gekostet haben soll. An exquisiten Details fehlte es dennoch nicht.

Das Ehepaar erneuerte sein Ehegelübde unter freiem Himmel. Peltz zelebrierte den Anlass in einer überarbeiteten Version des Brautkleides ihrer Mutter, Claudia Heffner, das diese 1985 bei ihrer Hochzeit mit Nicolas Vater, dem Milliardär Nelson Peltz, getragen hatte. Nicolas Eltern wohnten der Erneuerung des Eheversprechens bei. Papa Nelson nahm die Gelübde ab. Dem US-Promiportal TMZ zufolge fand die Zeremonie allerdings ohne Brooklyns Familie statt - David, Victoria und seine Brüder Cruz und Romeo sollen demnach gefehlt haben. Auch auf den vin Nicola veröffentlichen Bildern sucht man sie vergeblich.

Beckhams erfuhren angeblich aus Presse von 2. Jawort

Das Fehlen der Beckhams befeuerte anhaltende Gerüchte. Seit Wochen berichtet die Boulevardpresse nun schon von einem angeblichen Zerwürfnis Brooklyns und Nicolas mit David und Victoria. Die Beckhams sollen erst von Nicolas und Brooklyns großem Tag erfahren haben, als sie auf einer US-Website davon gelesen hatten.

Dass auf die Anwesenheit der Modemacherin und des ehemaligen Profi-Fußballers verzichtet wurde, soll die ohnehin schon bestehende Kluft zwischen beiden Parteien zusätzlich vertiefen. David und Victoria Beckham seien untröstlich angesichts der Tatsache, dass sich ihr Sohn von seiner Familie distanziere. Dass die Erneuerung der Hochzeitsgelübde ohne sie stattfindet, könnten sie als gezielten Seitenhieb verstehen.

Brooklyn "nicht mehr Teil der Familie"

Eine Quelle behauptet gegenüber The Sun: "Das war der endgültige Schlag ins Gesicht für David und Victoria. Nelsons Schlüsselrolle bei der Zeremonie zu sehen, war besonders für David herzzerreißend. Kein Mitglied der über 30-köpfigen Großfamilie wusste von der Hochzeit oder war eingeladen."

"Seine Großeltern sind auch am Boden zerstört, da Brooklyn ihnen immer so nahe stand", wird der Insider weiter zitiert. "Es fühlt sich grausam und boshaft an. Das ist kein Spiel mehr (...). Diese Familie hat das Gefühl, ihren geliebten Jungen verloren zu haben – und sieht keinen Weg zurück", so die Quelle. "Ehrlich gesagt fragen sie sich jetzt, warum er den Nachnamen 'Beckham' überhaupt behalten will – wird er etwa zu Peltz? 2. August 2025 – ist das der Tag, an dem Brooklyn offiziell erklärt, nicht mehr Teil der Beckham-Familie zu sein? Es fühlt sich auf jeden Fall so an."