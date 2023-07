Riley Keough gedenkt Mutter Lisa Marie Presley und Bruder Benjamin

Die US-Schauspielerin Riley Keough w√ľrdigte ihre verstorbene Mutter Lisa Marie Presley und ihren Bruder Benjamin Keough. "Ich vermisse euch beide", schrieb sie zu einem Foto der beiden in einer zeitlich begrenzt verf√ľgbaren Instagram-Story. Ihren Post erg√§nzte sie mit einem roten Herzen. In weiteren Storys teilte sie ihre Freude, f√ľr ihre Rolle in der Serie "Daisy Jones & the Six" f√ľr einen Emmy-Award nominiert worden zu sein.