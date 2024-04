Rihanna: Private Geständnisse bei kontroversem Fotoshooting

Während sie davon schwärmte, dass ihr Lebensgefährte, ASAP Rocky, "der Beste" sei, scherzte Rihanna aber auch, dass sie sich in Sachen Mode neben ihrem Partner immer schäbig fühle.

Rihanna fühlt sich wie ASAP Rockys Assistentin

"Ich habe das Gefühl, verdammt, ich sehe aus wie seine Assistentin", erzählte die Musikerin, die auch als Unternehmerin erfolgreich ist. "Ich steige in ein Flugzeug. [...] Er möchte einen kompletten Bottega-Anzug tragen. Ich frage mich: 'Warum musst du mir das antun?'"

Auf die Frage, ob zwischen ihr und dem Rapper in Sachen Mode ein Wettbewerb bestehe, antwortete Rihanna: "Nein. Es ist eher so, dass ich meine Zeit damit verbringe, die Kinder schick zu kleiden, und dann frage ich mich: 'Welches Outfit trägt man am bequemsten um sie herum?' Was wird sich auf ihrem Gesicht oder auf ihrem Körper nicht unangenehm anfühlen oder mir das Gefühl geben, dass ich sie nicht richtig halten kann?"