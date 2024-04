Ben Affleck und Jennifer Garner: Kind outet sich als nicht-binär

Während eines Gedenkgottesdienstes für William Garner, den kürzlich verstorbenen Vater von Jennifer Garner, stellte sich Seraphina Rose Affleck jetzt zum ersten Mal öffentlich mit neuem Namen vor: Fin Affleck.

Das emotionale Ereignis fand am 6. April in der Christ Church United Methodist in Charleston, West Virginia, statt. "Hallo, mein Name ist Fin Affleck", sagte der Teenager, bevor er einen Bibelvers vorlas. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos von den anwesenden Familienmitgliedern. Fin Affleck trug einen schwarzen Anzug und eine Kurzhaarfrisur (zu sehen hier).

Gemeinsam haben Garner und Affleck noch Tochter Violet Anne (18) und Sohn Samuel (12). Affleck ist heute mit Musikstar Jennifer Lopez verheiratet.