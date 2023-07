Sänger Ricky Martin und Ehemann Jwan lassen sich scheiden

Vier Kinder

Sie hatten sich 2015 über Instagram Nachrichten geschrieben und erst nach einem halben Jahr persönlich getroffen. Ein Werk Yosefs hatte Martin gefallen, wie er in Interviews erzählte - und ein Foto des Künstlers noch mehr. Für Martin war es die zweite Ehe.

Die beiden haben eine vierjährige Tochter, Lucía, und einen drei Jahre alten Sohn, Renn. Im Jahr 2008 war Martin bereits Vater der Zwillingsbrüder Matteo und Valentino geworden. Der Musiker erzählte People, dass er 27.000 Mal pro Tag das Kinderlied "Baby Shark" singen müsse. Die kleine Lucía kritisiere ihn, wenn er dabei die falschen Handbewegungen mache.

Einschneidendes Erlebnis führte zu Kinderwunsch

In der Vergangenheit sprach Martin über den Moment, in dem sich sein Kinderwunsch manifestierte. Nach dem verheerenden Tsunami flog er Anfang 2005 nach Thailand, um mit seiner Stiftung zu helfen. Er hielt dort ein Baby in den Armen, das seine Familie verloren hatte. Die Erfahrung bewegte Martin zu einer einschneidenden Entscheidung, wie er MTV sagte: "Ich habe gesagt: Okay, ich muss auf jeden Fall so schnell wie möglich Vater werden." Wenige Jahre später brachte eine Leihmutter Matteo und Valentino zur Welt.