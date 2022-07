Ricky Martin spricht erstmals über "schmerzhafte" Anschuldigungen

Das Gerichtsverfahren gegen den Popstar Ricky Martin in seiner Heimat Puerto Rico ist nach Medienberichten eingestellt worden. Der Antragsteller, ein 21 Jahre alter Neffe Martins, habe davon Abstand genommen, das Verfahren weiterzuverfolgen, berichtete die Zeitung "El Nuevo Día" nach einer Gerichtsanhörung per Videokonferenz am Donnerstag in San Juan unter Berufung auf einen Anwalt Martins.

Ricky Martin nimmt Stellung zu Vorwürfen

Nur wenige Stunden nachdem sein Fall von einem Richter verworfen wurde, hat sich Ricky Martin erstmals persönlich zu den Anschuldigungen geäußert. In einem von TMZ veröffentlichten Video wandte sich der Musiker an seine Fans und nahm zu den Vorwürfen Stellung, die er als "schmerzhaft" und "verheerend" bezeichnete. Martin erklärte zudem, dass er sich bis jetzt nicht zu den Anschuldigungen sexuellen Missbrauchs geäußert habe, weil er gesetzlich verpflichtet sei, bis zu seinem Tag vor Gericht zu schweigen.

"Ich stehe heute vor den Kameras, weil ich wirklich reden muss, damit ich mit meinem Heilungsprozess beginnen kann", sagt Martin in dem Video. "Zwei Wochen lang durfte ich mich nicht verteidigen, weil ich einem Verfahren folgte, bei dem mich das Gesetz verpflichtete, nicht zu sprechen, bis ich vor einem Richter stand."