"Respektlos" bei "Big Performance"? Motsi Mabusi im Netz Anfeindungen ausgesetzt

In der neuen RTL-Show "Big Performance" gilt es hinter der Aufmachung von Weltstars Prominente zu enttarnen. Michelle Hunziker, Motsi Mabuse und Guido Maria Kretschmer raten in den vier Shows der Staffel, welcher Star sich hinter welcher Musiklegende verbergen könnte. Jeder Auftritt beginnt damit, dass die Prominenten Playback singen. Erst im Verlauf des Liedes wechselt die Performance in den Live-Gesang. Dies ist typischerweise auch der Moment, in dem bei der Jury ob der "perfekten Illusion", wie immer wieder betont wird, die Begeisterung einsetzt.

Jurorin Mabuse scheint einigen Twitter-Usern dabei "zu temperamentvoll" zu sein. "Zu laut, zu viel, zu frech", so die Kritik - schlicht respektlos gegenüber den Künstlern sei ihr Verhalten. Alljenen, die sich an ihrer impulsiven Art stören, gibt die 39-Jährige aber gern selbst Kontra. Ihr Vorschlag: Einfach mal die "Fernbedienung benutzen" - und wahlweise Ton abdrehen oder Sender wechseln. Auch Beschwerdemails an den Sender könnten helfen, so Mabuse, die sich im Gegenzug aber auch über viel Zuspruch freuen darf. "Bitte noch mehr Wohooos und Bombeee - ich sehe und höre dich gern", meint ein Fan.